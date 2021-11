Famana Quizera mostra-se no Académico de Viseu: "É difícil dizer se já agarrei o lugar…"

Famana Quizera chegou no último dia do mercado, emprestado pelos alemães do Borussia Monchengladbach, quando estava no estágio da seleção portuguesa de sub-20. Contra o Rio Ave e Feirense, o médio ofensivo, 19 anos, formado no Benfica, estreou-se a titular em jogos da Liga SABESEG

Emprestado pelos alemães do Borussia Monchengladbach ao Académico Viseu, Famana Quizera, é um dos reforços mais sonantes para esta época. O médio-ofensivo, que também pode atuar nas alas, revelou os motivos que o fizeram assinar pelos viseenses.

"Estava na Alemanha há três anos, e apesar de ter feito sempre a pré-época com a equipa principal, só joguei pela B e em conjunto decidimos que o melhor era rodar", contou, acrescentando: "O Académico mostrou-me o seu projeto, querem fazer um campeonato sólido e lutar pelos lugares de cima, por isso senti que este era o melhor sítio para crescer e desenvolver o meu futebol", começou por dizer o luso-guineense, de 19 anos, que veio no último dia do mercado de transferências e contou que teve de interromper o estágio da seleção sub-20 para tratar das questões burocráticas.

Sobre o seu trajeto na equipa de Zé Gomes, Quizera, que somou os dois primeiros jogos a titular na Liga SABSEG contra o Rio Ave e Feirense, ainda não sabe se já agarrou o lugar no onze.

"É difícil dizer se agarrei a titularidade. Na minha cabeça sinto-me preparado. Estes foram dois jogos muito difíceis. Estou a trabalhar passo a passo para tentar melhorar. O objetivo é fazer o máximo de jogos possíveis, ter minutos e conseguir destacar-me para ajudar o Académico e voltar mais forte ao campeonato alemão, que é o meu sonho", frisou.

Formado no Benfica, onde esteve dos 11 aos 16 anos, Quizera chegou a trabalhar com Paulo Bernardo, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos, que agora treinam às ordens de Jorge Jesus e descreve-se como "um jogador, que gosta de chutar à baliza, de fazer golos e dar assistências", acrescentando "não ter uma posição definida": "Tanto jogo no meio como nas alas, a melhor posição é estar em campo", rematou, terminando com uma dúvida.

"Portugal ou Guiné-Bissau? Sempre joguei por Portugal, vamos ver acontecerá no futuro..."