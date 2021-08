Fama Quizera reforça Académico de Viseu cedido pelo Moenchengladbach

Internacional jovem por Portugal.

O jovem médio ofensivo internacional sub-19 por Portugal Famana Quizera é reforço do Académico de Viseu.

O jogador, de 19 anos, chega por empréstimo dos alemães do Borussia Moenchengladbach, nos quais esteve as últimas três épocas, depois de ter jogado nos escalões de formação do Benfica.

Famana Quizena, luso-guineense, tem um histórico de representação dos escalões de formação de Portugal, dos sub-15 aos sub-19.

Depois do costa-marfinense Tety (Al-Jahra, do Kuwait) e do avançado austríaco Daniel Nussbaumer (ex-Altach, da Áustria), Famana Quizera é o 16.º reforço da temporada no Académico de Viseu, mais três opções para o técnico Zé Gomes para o jogo da 5.ª jornada da Liga SABSEG, na receção dos viseenses, 13.ºs classificados com três pontos, ao Sporting Farense, 16.º e penúltimo, com apenas um ponto.