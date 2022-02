Falha na iluminação do estádio atrasa em 45 minutos arranque do Chaves-Rio Ave

Chaves, 14/03/2021 - O Grupo Desportivo de Chaves recebeu esta tarde o Futebol Clube do Porto B no Estádio do Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira em jogo a contar para a 24ª jornada da LigaPro 2020/2021. Vitor Campelos (Miguel Pereira/Global Imagens)

Redação com Lusa

Equipas realizaram os habituais exercícios de aquecimento e perfilaram para o início do encontro

O arranque da partida entre o Desportivo de Chaves e Rio Ave, para a Liga Portugal SABSEG, previsto para as 18h00 de hoje, foi atrasado 45 minutos devido a uma falha na iluminação do estádio flaviense.

Uma falha na iluminação do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, levou o delegado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a atrasar em 45 minutos o início do encontro, divulgou o "speaker" através dos altifalantes do estádio.

As equipas realizaram os habituais exercícios de aquecimento e perfilaram para o início do encontro, mas sem que o problema que afeta parcialmente a iluminação do estádio ficasse resolvido, estas recolheram novamente aos balneários.

Chaves e Rio Ave defrontam-se hoje em encontro em atraso da 17.ª jornada do segundo escalão.