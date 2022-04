Médio Fabrício Isidoro prolonga ligação contratual ao Farense

Futebolista brasileiro, chegado em 2017/18 ao clube algarvio, cumprirá um total de seis anos com a camisola preta e branca

O médio Fabrício Isidoro, filho do ex-internacional brasileiro Paulo Isidoro, que esteve no Mundial'82, renovou com o Farense por mais duas temporadas. A oficialização do prolongamento do vínculo foi feita esta terça-feira.

"São cinco anos de história, de luta. Estou imensamente feliz, honrado e agradecido por me permitir renovar com esse clube que me fez crescer como profissional e como pessoa", enalteceu o futebolista de 30 anos.

Isidoro chegou ao Farense na temporada 2017/18, vindo do Louletano, época em que os algarvios competiam no Campeonato de Portugal. Com a camisola dos "Leões de Faro" vestida, realizou 138 jogos oficiais e marcou oito golos.