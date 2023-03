Fabrício Isidoro após o primeiro golo da época pelo Farense: "Vamos lutar até ao fim"

Leões de Faro venceram a B SAD (4-0) e seguem na luta pela subida ao principal escalão.

O capitão do Farense, Fabrício Isidoro, apontou este fim de semana, o primeiro golo da temporada ao serviço da equipa algarvia, frente à B SAD. Na discussão pela subida à Liga Bwin, o Farense soma 45 pontos, menos um que o rival direto, o Estrela Amadora.

"Fiquei muito feliz por marcar o meu primeiro golo esta época, foi muito bom ter marcado diante dos adeptos e, por ser também no Dia do Pai, foi para o meu filho Lucca que está na bancada e para minha filha Lunna que ficou em casa e faz dois anos nesta quinta, dia 23. Também estou muito feliz pela importante vitória que nos mantém na luta pelo segundo lugar, vamos lutar até ao fim para que o possamos alcançar. Todos os jogos têm sido muito difíceis, mas com o grupo e a união que temos, há a chance de que consigamos alcançar os nossos objetivos e vamos atrás deles", afirmou Fabrício, que está no Farense desde 2017 e, com este golo, chega aos 13 pelos leões de Faro.

No próximo domingo os algarvios viajam até ao norte e vão defrontar o Trofense, num jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga 2 SABSEG.