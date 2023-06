Fábio Espinho anuncia ponto final na carreira de jogador aos 37 anos

Fábio Espinho com a camisola do Feirense

Médio terminou a temporada ao serviço do Feirense, o último clube de um vasto percurso.

Fábio Espinho anunciou, aos 37 anos, o ponto final na carreira de futebolista profissional. O médio, que vestiu a camisola do Feirense nas últimas quatro temporadas, deixou uma longe mensagem nas redes sociais.

"Bem, chegou a hora. Foram 30 anos a praticar futebol, 20 deles como profissional, e que viagem linda foi essa. Eu tinha um sonho dentro de mim, o sonho de ser jogador de futebol, então fui atrás desse mesmo sonho logo aos seis anos quando o Sr. Freitas me convidou para ir treinar ao FC Porto e acabei por estar 14 anos naquela casa. Seguiu-se depois o meu Espinhinho, na altura estava na II Divisão B, o clube da minha terra, aquele que me ajudou a dar o salto para uma Liga do futebol profissional. Entretanto veio o Leixões e depois o Moreirense, clube esse onde fui muito acarinhado e onde as coisas correram muito bem, a nível individual, já que infelizmente depois de uma subida de divisão acabámos por descer no ano seguinte. Segue-se depois a aventura no estrangeiro, Ludogorets da Bulgária, clube esse que me permitiu jogar ao mais alto nível, ganhei campeonatos, ganhei taças, joguei Liga Europa e até joguei Liga dos Campeões contra clubes como Real Madrid e Liverpool, o que me abriu portas para Espanha, mais propriamente o Málaga, na La Liga. Mesmo não jogando muito, posso dizer que mais um objetivo consegui alcança: jogar num dos melhores campeonatos do mundo", pode ler-se.

"Depois o regresso a Portugal, e pela porta do Boavista, clube do meu falecido pai e que depois se tornou meu também. Fui muito feliz no Bessa, em todos os sentidos, pena não ter ganho nenhum título, mas ganhei uma coisa que me marcará para sempre: o amor dos adeptos boavisteiros. E por fim, veio o CD Feirense. Foram quatro anos de entrega, quatro anos de aplicação, no fundo quatro anos em diferentes contextos, mas onde tentei ser sempre sério, honesto e profissional. Obrigado fogaceiros por todo o apoio e carinho", descreveu.

Fábio Espinho deixou depois alguns agradecimentos. "Quero agradecer à minha mulher Sara Fonseca por fazer esta viagem comigo, lado a lado, esteve sempre presente nos bons momentos, mas principalmente nos menos bons. Agradeço aos meus filhos, que sempre foram uma motivação extra para mim, ao meu pai por todos os sacrifícios enquanto esteve entre nós, à minha mãe que, com tão pouco, me deu muito, e ao meu irmão, que esteve sempre lá quando era preciso. Não podia também de deixar de agradecer aos meus representantes António Araújo e João Araújo por toda a amizade e por todo o apoio naquilo que foi a gestão da minha carreira. Por fim, não podia deixar de agradecer a todos os profissionais com quem tive o prazer de trabalhar, treinadores, jogadores, funcionários, diretores, árbitros. Eu Consegui. Obrigado futebol", terminou.