Fabão reforça defesa do Belenenses

Central brasileiro de 24 anos foi apresentado esta segunda-feira. Estava na Portuguesa-RJ e vai ter a primeira aventura fora do seu país.

Fabão foi apresentado esta segunda-feira como reforço do Belenenses. Trata-se de um central brasileiro de 24 anos, que jogava na Portuguesa-RJ. Nos azuis do Restelo, o defesa terá a primeira experiência fora do seu país e no futebol europeu.

Este é o quarto reforço do Belenenses, depois de Rúben Pina (ex-Alverca), Danilson (ex-Real) e Chapi Romano (ex-Taranto, Itália).