Ex-Liverpool e Wolverhampton é a primeira cara nova do Leixões em 2022/23

Bebés do Mar têm tudo acertado para a contratação do médio Paulinho.

A SAD do Leixões tem tudo acordado com Paulinho, que em 2021/22 jogou no Felgueiras, da Liga 3, para assinar um contrato que o tornará no primeiro reforço para a próxima época.

Natural de São João da Madeira, o médio de 24 anos transferiu-se em 2015 para o Liverpool, tendo representado as equipas sub-18, sub-21 e sub-23 do emblema inglês, mudando-se depois para o Wolverhampton, onde também atuou pelos sub-21 e sub-23.

Em 2018/19, Paulinho esteve ao serviço do FK Pribram, da Chéquia, regressando a Portugal para representar a Sanjoanense.

Metade dos jogadores têm contrato e vão continuar a vestir a camisola leixonense, enquanto outros, que terminam a ligação ao emblema de Matosinhos, serão convidados a renovar.