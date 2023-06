Evra reage ao regresso do Estrela ao principal escalão: "Não tenho palavras..."

Patrice Evra com o cachecol do Estrela da Amadora

Faz parte do grupo de investimento que adquiriu recentemente 90% do capital da SAD.

Patrice Evra, antigo internacional francês e glória do Manchester United, que faz parte do grupo de investimento norte-americano My Football Club que adquiriu recentemente 90% do capital da SAD do Estrela da Amadora, vibrou com a subida de divisão da equipa.

"Não tenho palavras para descrever o quanto estou orgulhoso de todos vocês", escreveu Evra nas redes sociais, com uma imagem da festa no balneário da equipa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrice Evra (@patrice.evra)

O Estrela da Amadora, recorde-se, garantiu a subida à I Liga, na qual não estava desde 2008/09, ao vencer por 3-2 nos penáltis no reduto do Marítimo, depois de um desaire por 2-1 nos 120 minutos.

Em encontro da segunda mão do play-off de acesso ao principal escalão, os insulares, que tinham perdido por 2-1 na Reboleira, empataram a eliminatória com um tento de Chucho Ramírez, aos 90+6 minutos, depois de Xadas dar uma primeira vantagem aos locais, aos 18, e Miguel Lopes restabelecer a igualdade, aos 26.