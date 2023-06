Evra investe no Estrela da Amadora para "elevar o clube a outros patamares"

Patrice Evra com o cachecol do Estrela da Amadora

Antigo jogador francês integra o grupo norte-americano que comprou 90% da SAD tricolor

Patrice Evra, antigo internacional francês que se destacou em clubes como Mónaco, Manchester United e Juventus, é um dos investidores do grupo norte-americano My Footbal Club (MYFC), que acaba de comprar 90% da SAD do Estrela da Amadora. Em declarações reproduzidas pelo Mundo Deportivo, Evra justificou a aposta.

"A associação entre o MYFC e a aquisição do Estrela da Amadora representa uma abordagem estratégica para dar forma ao futuro do futebol. Sinto-me honrado por fazer parte desta viagem e de partilhar experiências e conhecimentos, porque quero elevar o clube a outros patamares", explicou o antigo lateral canhoto que marcou presença na primeira mão do play-off de subida/descida com o Marítimo (o Estrela venceu por 2-1 e a segunda mão disputa-se no domingo).

Paulo Lopo, presidente da SAD, também comentou o negócio: "Unir forças com o MYFC abre novas oportunidades e, juntos, impulsionaremos avanços emocionantes dentro da indústria."