Evangelista avança com queixa-crime e participação disciplinar contra Paulo Lopo

Comunicado do Sindicato dos Jogadores fala em "promoção do ódio" por parte do presidente da SAD do Leixões.

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, avançou com uma queixa-crime e participação disciplinar contra Paulo Lopo, presidente do conselho de administração da SAD do Leixões, devido a "um conjunto de ofensas pessoais".

"O presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, pelo facto de ter exercido as suas funções na defesa dos jogadores da Leixões SAD, foi alvo de um conjunto de ofensas pessoais por parte do presidente do conselho de administração desta SAD, Paulo Lopo, designadamente na imprensa e através da sua página de Facebook, que colocam em causa o seu bom nome, honra e dignidade, ofensas essas que se traduziram, além das calúnias, em insultos inaceitáveis", pode ler-se no comunicado do Sindicato, esta quinta-feira, que fala numa tentativa de mobilização dos adeptos contra o presidente do organismo, "numa clara promoção do ódio".

"Face ao sucedido, o presidente do Sindicato dos Jogadores avançou com a respetiva queixa-crime e participação disciplinar, e exigirá a reparação de todos os danos causados pelas declarações de Paulo Lopo, montante que desde já declara que irá doar a uma causa social, a definir", acrescenta o comunicado, que termina com um apelo:

"Além da defesa pessoal, esta ação serve para exigir respeito e promover a responsabilidade dos dirigentes no futebol português, que devem conviver com o pluralismo de opiniões e respeitar a integridade das instituições, definindo os limites que, neste caso, foram claramente ultrapassados", conclui.

De recordar que, a 17 de maio, a SAD do Leixões pediu a demissão de Joaquim Evangelista. Em causa estava o diferendo motivado pelo lay-off decidido pela SAD matosinhense após a paragem do futebol em Portugal. "O futebol mudou, reconhecendo-se dois tipos de intervenientes no mundo do futebol: os que acrescentam valor e investem no futebol; e os parasitas que vivem à custa do futebol e cujo objetivo é passar a vida a dar entrevistas, aparecer em programas de televisão e encostar-se aos que têm poder, para garantirem o seu 'tacho'. (...) Estamos, obviamente, a falar do Presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, que 'planta' notícias de forma sucessiva e que, numa conversa telefónica com o Presidente da SAD do Leixões e o diretor desportivo da mesma, utilizou termos como 'ladrões', 'vigaristas', 'filhos da p...' e 'vou f...-vos', quando caiu na realidade e viu que tinha induzido em erro os jogadores do plantel do Leixões, ao dizer-lhes que não conseguíamos ter acesso ao lay-off (...)", referia o comunicado da SAD leixonense.