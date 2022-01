Estrela da Amadora rescinde com Miranda, médio defensivo

Guilherme Miranda, de 23 anos, totalizou escassos sete minutos de utilização durante esta temporada

O Estrela da Amadora rescindiu amigavelmente com o médio defensivo brasileiro Miranda, anunciou na sexta-feira o clube que milita na Liga Portugal SABSEG, nas redes sociais.

"A SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o atleta Miranda para rescisão amigável do contrato em vigor. Desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais ao Guilherme", escreveram os amadorenses.

Guilherme Miranda, de 23 anos, totalizou escassos sete minutos de utilização durante esta temporada, divididos em dois encontros, após uma primeira época ao serviço do conjunto "tricolor" em que apontou um golo em 12 partidas realizadas.

Antes de ingressar no Estrela da Amadora, Miranda esteve dois anos no Sporting da Covilhã, na primeira experiência fora do Brasil, onde representou o Ferroviária e as equipas sub-20 e sub-23 do Coritiba.