Estrela goleia, aproveita derrota do Farense e aproxima-se do segundo posto

Com uma exibição convincente e quatro golos marcados, o Estrela da Amadora goleou este domingo o Feirense (4-1) e aproximou-se do segundo lugar da II Liga, tirando proveito da derrota do Farense.

O conjunto da Reboleira materializou um resultado robusto graças a um autogolo de João Paulo, perto do intervalo (45+2 minutos), ao qual se juntaram mais três golos no segundo tempo, por Ronaldo Tavares, aos 58, um autogolo de João Paredes, aos 84, e Ronald aos 90+1. Pelo lado do Feirense, Tiago Dias marcou aos 67 minutos.

Em função deste triunfo, o Estrela da Amadora tirou proveito do desaire do Farense no reduto do Torreense, na manhã de hoje, conseguindo assim uma aproximação ao segundo lugar da II Liga de futebol ao contabilizar 33 pontos, a somente um dos algarvios, que mantêm os 34 pontos que somavam no início da 18.ª jornada.

Por seu turno, o Feirense perdeu contacto com os primeiros classificados da prova e foi ultrapassado no sétimo posto pelo Tondela, que passou a contar 26 pontos perante os 24 pontos dos fogaceiros, que ocupam agora o oitavo posto da classificação.

Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Feirense, 4-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, João Paulo, 45+2 minutos (na própria baliza).

2-0, Ronaldo Tavares, 58.

2-1, Tiago Dias, 67.

3-1, João Paredes, 84 (na própria baliza).

4-1, Ronald Pereira, 90+1.

Equipas:

Estrela da Amadora: Brígido, Erivaldo Almeida (Mansur, 79), Miguel Lopes, Gaspar, Jean Felipe, Aloísio (Sebastián Guzmán, 79), Mário Balbúrdia, João Reis, Gustavo Henrique (Diogo Salomão, 68), Régis N"Do (Ronald Pereira, 68) e Ronaldo Tavares (João Silva, 79).

(Suplentes: António Filipe, Paulinho, João Silva, Diogo Salomão, Vitó, Hevertton Santos, Sebastián Guzmán, Mansur e Ronald Pereira).

Treinador: Sérgio Vieira.

Feirense: Igor Rodrigues, João Pinto (João Paredes, 75), Cláudio Silva, Sidney Lima, Samuel Teles (João Oliveira, 68), Washington Santana, João Tavares (Tiago Dias, 62) João Paulo, André Rodrigues (Oche Ochowechi, 62), Fábio Espinho (Jorge Teixeira, 62) e Jardel Silva.

(Suplentes: Rogério Veiga, Arthur Augusto, Manu Siilva, João Paredes, Lucas Santos, João Oliveira, Jorge Teixeira, Tiago Dias e Oche Ochowechi).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mário Balbúrdia (26), Régis N"Do (32), Gaspar (40), João Reis (48), Sidney Lima (57), João Paredes (86) e Oche Ochowechi (90+4).

Assistência: 2 063 espectadores.