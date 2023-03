Estrela ganha e deixa concorrentes pela subida provisoriamente mais longe

Triunfo por 1-0 diante do Torreense. Equipa de Sérgio Vieira fica com mais quatro pontos do que o Farense, que é terceiro, e com mais sete do que o Académico, que é quarto

O Estrela da Amadora, segundo classificado da Liga SABSEG, conquistou mais três pontos importantes na luta pela subida de divisão. Em casa, a equipa de Sérgio Vieira recebeu e bateu o Torreense, por 1-0.

Um golo de Ronaldo Tavares, ao minuto 23, fez toda a diferença. O lance foi muito discutido pelo adversário, que, até ao final, não conseguiu chegar à igualdade.

Com este resultado, o Estrela da Amadora ficou com mais quatro pontos do que o Farense e com mais sete do que o Académico de Viseu. Ambas as equipas têm ainda de jogar esta jornada.