Estrela da Amadora vence Trofense no primeiro teste de pré-temporada

Trofense somou o terceiro desaire em quatro particulares já disputados.

O Estrela da Amadora venceu este sábado o Trofense, por 1-0, no primeiro encontro de preparação dos tricolores para a temporada 2022/23, entre duas equipas que vão atuar na II Liga.

Nenhum dos conjuntos divulgou mais detalhes, além do resultado desta partida de pré-época, jogada no Estádio das Seixas, na Malveira, que serviu de primeiro teste para o novo treinador dos amadorenses, Sérgio Vieira, ver os seus jogadores em ação.

"O balanço é positivo, continuamos a evoluir. Os objetivos estão a ser cumpridos, que são elevar a performance física e agregar rigor tático e comportamental. Esperamos ao longo da época colher os frutos desta fase", disse o técnico, depois do final da partida.

Já o Trofense somou o terceiro desaire em quatro particulares já disputados, após as derrotas por 4-1 com o primodivisionário Vitória de Guimarães e por 2-0 com o Vilafranquense, intercalados com um triunfo no duelo com o Leixões, também por 2-0.

O Estrela da Amadora tem a estreia oficial na II Liga 2022/23 no fim de semana de 6 e 7 de agosto, numa visita ao reduto do Feirense, enquanto o Trofense recebe a BSAD.