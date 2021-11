Estrela da Amadora vai pedir reunião de urgência com o Conselho de Arbitragem

Decisão tomada esta sexta-feira depois do Vilafranquense-Estrela da Amadora

O Estrela da Amadora, sabe O JOGO, vai pedir uma reunião de urgência com o Conselho de Arbitragem da FPF, decisão tomada esta sexta-feira depois do Vilafranquense-Estrela da Amadora, partida da 11ª jornada da Liga Bwin que acabou empatada a dois golos.

O clube da Reboleira considera que tem vindo a ser prejudicado pela arbitragem na Liga SABSEG, queixando-se hoje que o árbitro da partida da 11ª jornada, João Pinho, dirigiu-se a elementos do staff do Estrela, bem como a jogadores do conjunto tricolor, em tom de gozo e provocação.

O critério do árbitro durante o Vilafranquense-Estrela da Amadra é outro dos motivos apresentados para a decisão de pedir uma reunião de urgência com o Conselho de Arbitragem.