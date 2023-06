Estrela da Amadora: Sérgio Vieira não está seguro

Treinador tem mais um ano de contrato, mas não é certo que transite com o clube tricolor para I Liga.

O Estrela da Amadora começa a preparar o regresso à I Liga 14 anos depois e quer definir alguns aspetos da próxima temporada o mais rapidamente possível. Um dos fatores que está por acertar é quem vai comandar os tricolores na próxima época. A prioridade é a continuidade de Sérgio Vieira, até porque o treinador, 40 anos, tem mais um ano de contrato com os amadorenses. Contudo, apesar do vínculo existente, não é certo que o técnico continue na Reboleira na próxima época e a MYFC, grupo americano que recentemente adquiriu 90 por cento da SAD, também tem uma palavra a dizer.

Ao que O JOGO apurou, Sérgio Vieira também tem sido abordado por outros clubes com projetos de subida ao principal escalão, casos do Académico de Viseu e do Marítimo. E nas declarações que já fez depois de o Estrela da Amadora ter alcançado a promoção, o treinador não adiantou pormenores sobre o futuro quando questionado sobre o assunto.