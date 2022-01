Estrela da Amadora rescinde contrato com Bruno Gonçalves

Extremo, de 21 anos, reforço do conjunto amadorense nesta temporada, deixa o clube com uma escassa utilização

O Estrela da Amadora rescindiu o contrato com o avançado Bruno Gonçalves, de forma amigável, anunciou, esta quarta-feira, o emblema nono classificado da Liga SABSEG.

"A SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o atleta Bruno Gonçalves para rescisão amigável do contrato em vigor. Desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais ao Bruno", escreveram os tricolores, na not emitida.

O extremo, de 21 anos, chegou esta temporada ao conjunto amadorense, mas apenas realizou um total de 58 minutos, divididos em quatro jogos, nos quais contabilizou até uma expulsão.

Tratou-se da sua primeira experiência em Portugal, depois de uma ainda curta carreira, na qual passou, como sénior, pelas equipas francesas US Lusitanos e Paris FC.

O clube da Reboleira totaliza 26 pontos em 18 jornadas na II Liga, que o colocam na nona posição da tabela classificativa, recebendo no domingo, a partir das 19:30, o Trofense, 11.º posicionado, com 21 pontos, no Estádio José Gomes, na Amadora.