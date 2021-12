Estrela da Amadora rescinde com Mamadu Candé e Matheus Dantas

Redação com Lusa

O Estrela da Amadora rescindiu os contratos com os defesas Mamadu Candé e Matheus Dantas, de forma unilateral e amigável, respetivamente, informou esta quinta-feira o emblema da Liga SABSEG, em comunicado nas redes sociais.

Em relação ao lateral-esquerdo guineense, de 30 anos, a SAD amadorense "informa que rescindiu o contrato que a ligava ao atleta Mamadu Candé unilateralmente", concluindo ainda com a nota de que "os interesses do Estrela da Amadora e o cumprimento de regras estabelecidas estarão sempre acima dos interesses pessoais".

O futebolista chegou ao clube da Reboleira no início da presente época, oriundo dos polacos do Radomiak Radom, efetuando apenas três encontros, nas primeira, terceira e quarta jornadas da II Liga, num somatório de escassos 122 minutos de utilização.

Já sobre o central brasileiro, de 23 anos, a sociedade liderada por André Geraldes "informa que chegou a acordo com o atleta Matheus Dantas para rescisão amigável do contrato em vigor", desejando-lhe "os maiores sucessos pessoais e profissionais".

Matheus Dantas também realizava a primeira temporada ao serviço dos estrelistas, depois de um ano no Casa Pia, tendo participado em 11 partidas, nove na I Liga e duas na Taça da Liga, perdendo espaço após ter sido titular até à sexta jornada da Liga SABSEG.

O Estrela da Amadora ocupa a 10.ª posição da tabela classificativa, com 22 pontos, e, na 17.ª ronda, visita o Sporting da Covilhã, 15.º, com 15, às 19:30 do dia 09 de janeiro.