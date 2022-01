Estrela da Amadora regressa às vitórias com triunfo categórico sobre o Covilhã

A vitória permite ao Estrela da Amadora subir provisoriamente do 10.º para o sétimo lugar da classificação.

O Estrela da Amadora regressou este domingo às vitórias frente ao Covilhã, por 3-1, com três golos marcados na primeira parte, na 17.ª jornada da Liga SABSEG.

Numa primeira parte de sentido único, a equipa de Ricardo Chéu marcou por Diogo Pinto (18'), Fabrício (29') e Sérgio Conceição (44'), enquanto o emblema orientado por Leonel Pontes, a jogar em casa, reduziu por intermédio de Helitão (46').

A vitória permite ao Estrela da Amadora subir provisoriamente do 10.º para o sétimo lugar da classificação, com 25 pontos, enquanto os serranos, com apenas três vitórias no campeonato, e menos um jogo, permanecem no 15.º posto da tabela, com 15 pontos, e podem ser ultrapassados pelo Farense, a primeira equipa acima da zona de despromoção.