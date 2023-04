Estrela da Amadora prolonga série invencível e está firme na luta pela subida

Triunfo por dois golos sem resposta em casa do Covilhã.

O Estrela da Amadora continua firme na luta pela subida de divisão e neste domingo, em jogo da ronda 26 da Liga SABSEG, venceu em casa do Covilhã por dois golos sem resposta.

A equipa orientada por Sérgio Vieira somou o 14.º jogo oficial sem perder e ocupa o segundo lugar do campeonato, que dá direito a subida.

João Reis, aos 16', e Jean Felipe, aos 35', fizeram os golos do triunfo do Estrela, que passa a ter 49 pontos, mais quatro do que o Académico de Viseu, terceiro, e está a 11 do líder Moreirense.

O Covilhã ocupa o último lugar, com 21 pontos.