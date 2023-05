"Estrela da Amadora? No início do ano, pensaria que este cenário era quase impossível"

Rebelo, antigo capitão tricolor, elogia o trabalho da SAD e mostra-se confiante na subida. O antigo central representou os amadorenses durante 14 épocas, tendo ganho uma Taça de Portugal e alcançado duas subidas de divisão. Foi treinado por Jorge Jesus e Fernando Santos.

"É sempre um prazer falar do meu clube", disparou Rebelo quando recebeu o contacto de O JOGO. Com nostalgia na voz, o antigo capitão do Estrela da Amadora confessa que não esperava uma campanha tão boa, "não pelos jogadores e pela equipa técnica", mas porque conhece bem "a competitividade da II Liga". "No início do ano, pensaria que este cenário era quase impossível, mas a equipa está a fazer um percurso fantástico e é com mérito que ocupa a segunda posição. O Estrela só tem uma derrota, o que mostra a sua regularidade. Agora, só falta um último esforço", avalia o antigo central, que representou os amadorenses durante 14 épocas e fez parte do plantel que conquistou a Taça de Portugal em 1990.

Ao longo do período que passou na Reboleira, Rebelo lembra os dois anos em que alcançou a subida ao principal escalão e o apoio que o clube teve na altura, algo que está a ser replicado atualmente. "No meu tempo, tínhamos até mais pessoas na II Divisão do que na primeira. Os adeptos são o 12.º jogador e em campo sente-se essa força anímica que vem das bancadas", regozija Rebelo, que na Amadora foi colega de vários internacionais portugueses, como Jorge Andrade, Paulo Bento e Abel Xavier, e chegou a ser treinado por Fernando Santos e Jorge Jesus.

O histórico capitão dos tricolores elogia o trabalho feito pela SAD, presidida por Paulo Lopo, e pela equipa técnica, liderada por Sérgio Vieira, destacando também o bom ambiente que parece existir no balneário: "Quando há harmonia é meio caminho andado. Até agora, todos têm sido muito competentes durante esse trajeto."

Jogo com o líder é o mais fácil

No sábado, o Estrela da Amadora recebe o líder Moreirense, adversário que pode já arrumar as contas da subida e do título nesse encontro. Apesar de reconhecer os minhotos como "a melhor equipa da II Liga", Rebelo considera que este será o encontro mais fácil dos tricolores até final da temporada. "Vai disputar o jogo cara a cara e, pela forma de jogar do Estrela, estes opositores são melhores. Nas jornadas seguintes, a equipa vai enfrentar clubes que lutam pela permanência e que se podem fechar mais, dificultando a tarefa de quem quer assumir o jogo", analisa o antigo central.