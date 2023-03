Sérgio Vieira foi eleito Treinador do Mês da II Liga, com 19,26% dos votos. Superou Fábio Pereira e Alexandre Costa.

Sérgio Vieira conquistou o prémio de Treinador do Mês de fevereiro da Liga SABSEG. O técnico do Estrela da Amadora recolheu 16,26% dos votos, superando Fábio Pereira (18,52%), da Oliveirense, e Alexandre Costa (17,87%), do Covilhã.

No período em questão, os estrelistas venceram dois jogos e empataram outros dois.