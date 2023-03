Estrela da Amadora já perdeu seis pontos no tempo de compensação

Frente ao Académico de Viseu, os tricolores viram a vitória fugir nos descontos, o que aconteceu pela terceira vez esta época no campeonato.

Na última jornada tudo parecia encaminhado para o Estrela da Amadora dar um passo importante rumo à Liga Bwin, quando Aloísio colocou a equipa a vencer por 1-0, aos 86", frente ao Académico de Viseu, outro candidato à subida. Contudo, os viseenses ainda foram a tempo de empatar, por André Clóvis, aos 90" + 1".

Um momento frustrante para a formação liderada por Sérgio Vieira, que viu escapar dois pontos na compensação. Porém, esta não é a primeira vez que esta situação acontece aos amadorenses, aliás é a terceira. Isto significa que o Estrela da Amadora já perdeu seis pontos nas compensações que lhe dariam uma maior margem sobre os perseguidores Académico de Viseu e Farense e também o aproximariam do líder Moreirense.

Além do triunfo que deixaram escapar na última ronda, os tricolores também passaram pela mesma situação quando se deslocaram a Faro, numa partida que terminou 2-2, com Pedro Henrique a fixar o empate aos 90" + 2". Caso tivesse conseguido segurar estas duas vantagem, os comandados de Sérgio Vieira teriam ganho também pontos a dois adversários diretos na luta pela subida.

Já o outro jogo em que o triunfo escapou no tempo de compensação aconteceu logo na primeira jornada, no terreno do Feirense. Nesse encontro, Jardel Silva, aos 90" + 3", evitou que os tricolores começassem o campeonato com três pontos.

Apesar destas situações, a verdade é que o Estrela da Amadora está a fazer uma época notável e é a equipa que já não perde há mais tempo na Liga SABSEG. Frente ao Académico de Viseu, o conjunto da Amadora somou o 15.º encontro sem perder para o campeonato, tendo conseguido oito vitórias e sete empates durante esse período.

São 15 jornadas sempre a pontuar e que catapultaram os tricolores para o segundo lugar da classificação, o último que dá a subida direta à Liga Bwin.