Estrela da Amadora isola-se no terceiro lugar após vencer Penafiel

No dia em que comemorou o 91º aniversário, o Estrela da Amadora capitalizou o empate deste sábado do Académico de Viseu

Os golos de Ronaldo Tavares, João Miguel - na própria baliza -, e Gustavo Henrique deram a vitória ao Estrela da Amadora, por 3-0, na receção ao Penafiel, em jogo da 17.ª jornada da II Liga SABSEG.

No dia em que comemorou o 91º aniversário, o Estrela da Amadora capitalizou o empate deste sábado do Académico de Viseu frente ao Nacional (1-1) e isolou-se no terceiro lugar da II Liga, com 30 pontos, ficando a 10 do líder Moreirense e a quatro do Farense, segundo, que perdeu no terreno do Tondela (1-0).

Depois de um período inicial em que as equipas se estudaram mutuamente, Ronaldo Tavares, aos 12 minutos, colocou o Estrela da Amadora a vencer, respondendo de cabeça a uma solicitação depois de um pontapé de canto cobrado por Jean Felipe.

O Penafiel parecia manietado, quando se colocava em zona de remate para a baliza do Estrela da Amadora fazia-o sem critério e foi com naturalidade que a formação orientada por Sérgio Vieira chegou ao 2-0, com o golo na própria baliza de João Miguel, aos 40 minutos, depois de um primeiro remate de Regis, defendido para frente pelo guarda-redes Filipe Ferreira, acabando a bola por lhe bater no jogador penafidelense e atravessar a linha de baliza.

Na segunda parte, apesar de o treinador Filipe Rocha ter feito entrar Lucas para o lugar de Leandro Teixeira, o Penafiel não melhorou e, aos 54 minutos, Gustavo Henrique, fez o 3-0, assistência de Jean Filipe, na direita.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Penafiel, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

1-0, Ronaldo Tavares, 12 minutos.

2-0, João Miguel, 40 (na própria baliza).

3-0, Gustavo Henrique, 54.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Miguel Lopes, Gaspar, Rui Correia, Jean Felipe, Aloísio (Guzmán, 85), Mário Balbúrdia (Vitó, 74), João Reis, Régis (Ronald Pereira, 60), Gustavo Henrique (Paulinho, 60) e Ronaldo Tavares (João Silva, 74).

(Suplentes: António Filipe, Feratovic, Paulinho, João Silva, Diogo Salomão, Vitó, Hevertton, Guzmán e Ronald Pereira).

Treinador: Sérgio Vieira.

- Penafiel: Filipe Ferreira, Rúben Freitas (Fábio Fortes, 58), Leandro Teixeira (Lucas, 46), João Miguel, Simão (Afonso Figueiredo, 58), Vasco Braga, Diogo Batista (Mica, 58), João Oliveira (Reko, 77), Robinho, Edi Semedo e Roberto.

(Suplentes: Macedo, Lucas, Bruno Pereira, Reko, Afonso Figueiredo, Mica e Fábio Fortes).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Aloísio (39), Robinho (56) e Vasco Braga (64).

Assistência: cerca de 1.591 espetadores.