Estrela da Amadora iniciou trabalhos perante 250 adeptos no José Gomes: ora veja

Redação com Lua

O Estrela da Amadora estreia-se na II Liga 2022/23 com uma visita ao Feirense, no fim de semana de 6 e 7 de agosto.

O Estrela da Amadora realizou este sábado o primeiro treino da pré-temporada, que servirá de preparação para a participação do clube na II Liga, perante uma plateia de mais de 250 adeptos no Estádio José Gomes.

A sessão de trabalho teve lugar no Estádio José Gomes, na Reboleira, precisamente um dia após o Estrela da Amadora ter obtido acordo com os credores da dívida que o clube mantinha desde o período antecedente à extinção da equipa de futebol, entretanto reativada há duas épocas.

O acordo alcançado validou a aquisição do Estádio José Gomes e permitiu a realização de um treino à porta aberta perante uma plateia composta por cerca de 250 pessoas, entre adeptos e simpatizantes do clube da Amadora, que preencheram um dos topos do estádio.

O treino foi conduzido pelo novo técnico dos tricolores, Sérgio Vieira, que optou por não prestar declarações, tendo sido Filipe Silva, team manager do emblema amadorense, a comparecer perante os jornalistas para uma breve declaração.

"Relativamente ao início dos trabalhos, vamos aguardar que as coisas comecem a desenrolar em piloto automático para que depois o treinador tenha oportunidade de falar com vocês," prometeu o responsável.

Sobre o regresso ao José Gomes, Silva prometeu que o clube "vai fazer tudo para voltar já, imediatamente", ao estádio.

"Na primeira jornada, vamos fora e depois faremos tudo para jogar aqui, o sorteio acabou por dar-nos essa sorte," reconheceu.

Na sessão, apresentaram-se os novos jogadores do conjunto da Amadora - os guarda-redes António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora FC), os defesas Jean Felipe (ex-Covilhã), Rui Correia (ex-Nacional), João Reis (ex-Varzim) e Shinga (ex-Juventude de Évora), e os avançados Gustavo Henrique (ex-Penafiel) e Yuri Jonathan (ex-Capivariano, do Brasil).

Em sentido oposto, do Estrela da Amadora saíram um total de 17 atletas: Nuno Hidalgo, Diogo Santos, Sérgio Conceição (Seraing, Bélgica), Tiago Melo (Vitória de Setúbal), André Duarte (U. Craiova, Roménia), Anthony Correia (Vilafranquense), Edu Duarte (São João de Ver), Afonso Figueiredo, Traoré (FK Vojvodina, Sérvia), Latón (Varzim), Reko (Torreense), Chapi, Xavi Fernandes (Belenenses), Diogo Pinto (Casa Pia), Miguel Rosa, Fabrício e Edrisa Lubega.

Plantel provisório do Estrela da Amadora para 2022/23:

- Guarda-redes: Gonçalo Tabuaço, Bruno Brígido (ex-Feirense), António Filipe (ex-Nacional) e Guilherme Fernandes (ex-Amora).

- Defesas: Jean Felipe (ex-Covilhã), Miguel Lopes, Afonso Pinto, Rui Correia (ex-Nacional) e João Reis (ex-Varzim).

- Médios: Aloísio Souza e Maestro.

- Avançados: Ricardo Schutte, Gustavo Henrique (ex-Penafiel), Papalelé (ex-Montalegre), Diogo Salomão, Paulinho e Yuri Jonathan (ex-Capivariano).