Estrela da Amadora empresta médio Horácio Jau ao Real Massamá

Centrocampista africano, de 23 anos, vai regressar, até ao final desta época, ao emblema de Massamá, pelo qual alinhou um ano enquanto júnior

O Estrela da Amadora, da Liga SABSEG, emprestou o médio guineense Horácio Jau ao Real Massamá, da Liga 3, até ao final da temporada 2021/22, anunciou esta quinta-feira o emblema amadorense.

"Horácio Jau vai ser jogador do Real Sport Clube, tendo o Estrela da Amadora SAD chegado a acordo com o mesmo para empréstimo até final da presente temporada", notou o clube, que agradeceu "a forma séria e altamente profissional com que sempre honrou a camisola tricolor".

Horácio Jau, de 23 anos, foi opção em cinco partidas neste arranque de época, três delas na II Liga e outras duas na Taça da Liga, depois de ter contribuído para o regresso da formação da Reboleira aos escalões profissionais, na última temporada desportiva.

Trata-se de um regresso ao clube de Massamá, pelo qual alinhou um ano pelos juniores, oriundo dos guineenses do Bissau e Benfica, tendo feito a estreia como sénior no Sintra Football, clube que se fundiu com o Estrela da Amadora no final de 2019/20.

Também hoje, os "tricolores" anunciaram a rescisão de contrato com o guarda-redes Vítor São Bento, jogador que tinha chegado no último período de transferências, tal como o defesa esquerdo Gonçalo Maria, que abandonou o clube na quarta-feira.

O Estrela da Amadora, que subiu este ano à II Liga portuguesa de futebol, ocupa a 15.ª posição, com cinco pontos, após seis jornadas, recebendo na próxima ronda o Leixões, 10.º, com oito, no Estádio José Gomes, na Amadora, às 11:00 do dia 02 de outubro.