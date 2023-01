Estrela da Amadora empresta defesa ao Benfica

Esloveno Amir Feratovic no Benfica B por empréstimo do Estrela da Amadora

O internacional esloveno de sub-21, Amir Feratovic (20 anos) vai representar o Benfica B até ao final da temporada 2022/2023, por empréstimo.

Feratovic iniciou o seu percurso futebolístico no Olimpija Ljubljana e, depois, passou pela formação de NK Bravo e Roma, antes de ingressar no Estrela da Amadora, ao serviço do qual disputou 10 jogos no presente campeonato da II Liga SABSEG.

Agora, o central esloveno vai "continuar o seu percurso por empréstimo até ao final da época no Benfica, integrando a equipa B".

"Quero agradecer ao clube por acreditar em mim. É um grande passo na minha carreira e estou muito feliz por estar aqui. Quero dizer aos adeptos que estou muito feliz, que ouvi muitas coisas boas sobre eles e vou dar o meu melhor dentro do campo para ajudar a equipa", afirmou ao site do Benfica.

