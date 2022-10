Estrela da Amadora e Vilafranquense empatam no encerramento da 11.ª jornada

Vilafranquense ascendeu ao quinto lugar, que divide com o Feirense, com 17 pontos, enquanto o Estrela da Amadora partilha o sétimo posto com Tondela e Académico de Viseu.

Estrela da Amadora e Vilafranquense empataram esta segunda-feira, 1-1, no jogo de encerramento da 11.ª jornada da II Liga.

Gustavo Henrique, aos sete minutos, colocou o Estrela da Amadora a vencer e Edson Farias, aos 77', selou o resultado.

Com este empate, o Vilafranquense ascendeu ao quinto lugar, que divide com o Feirense, com 17 pontos, enquanto o Estrela da Amadora partilha o sétimo posto com Tondela e Académico de Viseu, com 16.

Jogo realizado no Estádio do Jamor, Oeiras, Lisboa.

Estrela da Amadora -- Vilafranquense, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gustavo Henrique, 07 minutos.

1-1, Edson Farias, 77 (grande penalidade)

Equipas:

Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Jean Filipe, Omurwa (Shinga, 90+3), Gaspar, João Reis (Erivaldo Almeida, 90+3), Rui Correia, Aloísio (Ronaldo, 80), Gustavo Henrique (Diogo Salomão, 80), Latyr Fall, Ronald (Régis, 80) e João Silva.

(Suplentes: António Filipe, Diogo Salomão, Miguel Lopes, Ronaldo, Shinga, Hevertton, Luan, Régis e Erivaldo Almeida).

Treinador: Sérgio Vieira.

Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Suliman, Anthony, Sílvio (Veiga 74), Ceitil, Ricardo Dias (Bernardo, 65), Luís Silva, Edson Farias (Edson Mucuana, 90+1), João Mário (90+1) e Leandro Tipote (Umaro Baldé, 74).

(Suplentes: Fábio Duarte, Thiago Freitas, Hermoso, Bernardo, Dioh, Umaro Baldé, Edson Mucuana, Veiga e Sambú).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Alísio (49) e Sílvio (51).

Assistência: 476 espectadores.