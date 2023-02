Estrela da Amadora e Tondela não vão além do empate na 22.ª jornada da Liga SABSEG

A última derrota do Estrela da Amadora remonta a 27 de novembro. São 10 jogos sem perder.

O Estrela da Amadora elevou este domingo para 10 a série de jogos sem perder com o empate sem golos na receção ao Tondela no jogo de encerramento da 22.ª jornada da II Liga.

A última derrota dos amadorenses remonta a 27 de novembro frente ao Moreirense (4-2), para a Taça da Liga. Desde então soma cinco vitórias e outros tantos empates, um deles com o Penafiel, também para a Taça da Liga. Os outros nove jogos foram para a II Liga.

No encontro deste domingo, fica para a história o ponto conquistado pelas duas equipas. De um lado, os tricolores ainda conseguem capitalizar a derrota deste domingo do Farense no terreno do Sporting da Covilhã (1-0), consolidando o segundo lugar do campeonato, com 41 pontos, menos nove do que o líder Moreirense. Do outro, o Tondela divide agora o nono lugar (28 pontos) com o Feirense e o Leixões.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Tondela, 0-0.

Equipas:

Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Jean Filipe, Gaspar, Miguel Lopes (Diogo Salomão, 65), Mansur, Guzmán (Latyr Fall, 79), Vitó (Kikas, 65), Mário Balbúrdia (Manuel Figueiredo, 79), Ronald (Régis, 26), João Reis e João Silva.

(Suplentes: António Filipe, Capita, Diogo Salomão, Latyr Fall, Hevertton, Kikas, Régis, Erivaldo Almeida e Manuel Figueiredo).

Treinador: Sérgio Vieira.

Tondela: Niasse, Marcelo Alves, Ricardo Alves, Manuel Hernando, Tiago, Telmo Arcanjo (Cuba, 88), Pedro Augusto, Bebeto, Strkalj (Fajardo, 60), Rafael Barbosa (Rúben Fonseca, 90+1) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Tear, Alcobia, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Cuba, Fajardo e Betel Munhungo).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para António Filipe (27), Pedro Augusto (41), Miguel Lopes (61), Mário Balbúrdia (74), Manuel Figueiredo (81), Manuel Hernando (83) e Cuba (90+2). Cartão vermelho direto para Tozé Marreco (19).

Assistência: cerca de 2 000 espectadores.