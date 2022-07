Estrela da Amadora: decisão sobre o estádio pode estar para breve

A SAD liderada por Paulo Lopo vai reunir-se com o administrador judicial no sentido de ultimar uma reunião com a Comissão de Credores do antigo Estrela da Amadora

Estava agendada para esta quinta-feira uma conferência de imprensa no Estádio José Gomes, onde Paulo Lopo, presidente da SAD do Estrela da Amadora, ia falar sobre uma decisão judicial relativa à permanência do clube no recinto.

Contudo, esta foi adiada porque os tricolores foram convocados pela ONEFIX, leiloeira que foi responsável pelo leilão do estádio, a pedido de Jorge Calvete, administrador judicial e gestor de insolvência do antigo Estrela da Amadora. Esta tem como objetivo organizar uma reunião com a Comissão de Credores, de forma que proposta feita pela SAD para aquisição do José Gomes seja analisada ou renegociada.

Recorde-se que o recinto, bem como o bingo e o campo de treinos, foi a leilão a 30 de junho. A proposta da SAD amadorense foi a mais alta (2,25 milhões de euros), mas como ficou abaixo do valor mínimo estipulado (5,1 milhões de euros) esta tem de ser analisada pela Comissão de Credores.