Estrela da Amadora contrata dois jogadores com experiência de I Liga

Mansur e Vitó são reforços. Defesa estava sem clube desde que deixou o Santa Clara, enquanto o médio chega do Casa Pia.

O Estrela da Amadora prepara-se para fazer alguns ajustes no plantel este mês e, nesse sentido, deve apresentar em breve dois reforços. Ao que O JOGO apurou, o lateral-esquerdo Mansur e o médio Vitó já estão garantidos pela SAD amadorense, prometendo, pela experiência, ser mais-valias para a formação treinada por Sérgio Vieira.

Depois de dois anos no Santa Clara, Mansur, 29 anos, estava sem clube desde que deixou os açorianos, no verão, e assinou até final da temporada. Com experiência de Liga Bwin, o defesa brasileiro vai lutar por um lugar no onze com João Reis.

Já Vitó, 25 anos, chega por empréstimo do Casa Pia, clube que apenas o utilizou em seis encontros na presente temporada. Tal como o Mansur, o médio também tem experiência de jogar no principal escalão, estando também habituado a atuar numa tática 3x4x3, esquema muito utilizado pelo técnico Sérgio Vieira.