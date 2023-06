Estrela da Amadora com registo muito animador fora de portas

Tricolores só tiveram uma derrota esta época como visitantes, algo que é animador para a segunda mão do play-off, no Funchal. Além do Marítimo, o Benfica é o outro clube primodivisionário que os amadorenses defrontaram oficialmente esta temporada. Registaram uma derrota, por 3-2, no jogo disputado em Leiria.

O Estrela da Amadora está confiante que pode regressar à I Liga, competição da qual está afastado desde a época 2008/09. A vitória na primeira mão, em casa, frente ao Marítimo, por 2-1, coloca os amadorenses em vantagem antes do jogo decisivo, agendado para domingo, no Funchal. Apesar de o golo maritimista, apontado por Winck, deixar tudo em aberto para o segundo encontro, o registo dos tricolores esta época abre boas perspetivas para alcançar o objetivo, principalmente se tivermos em conta os resultados obtidos na condição de visitantes.

Em 19 jogos oficiais como forasteiros em 2022/23, os comandados de Sérgio Vieira apenas foram derrotados duas vezes. Uma para o campeonato, pela margem mínima frente ao Torreense (1-0), e outra para a Taça da Liga, com o Moreirense (4-2). Nos restantes jogos fora da Reboleira, registaram oito vitórias e oito empates, mostrando que, no global, são visitantes muito incómodos, algo que dá confiança para poder subir à I Liga.

Já como anfitrião, o Estrela da Amadora começou a época com a casa às costas, atuando em Leiria, Rio Maior e Jamor, enquanto o Estádio José Gomes não estava operacional. Foi curiosamente na Reboleira que registaram as duas derrotas como visitados para o campeonato, frente ao Moreirense (4-2) e Nacional (1-0).

Já noutras competições, nomeadamente na Taça da Liga, os amadorenses perderam na receção ao campeão nacional Benfica (3-2), num jogo que se disputou em Leiria.

Alheio ao passado, o treinador Sérgio Vieira mostra-se apenas focado na segunda mão e diz estar "preparado para sofrer". "Passámos a época toda assim e sempre nos levantámos. O foco é positivo e não o menos bom. E é bom para nos manter alerta. Se fôssemos a ganhar 2-0, se calhar entraríamos mais relaxados e assim vamos em alerta", apontou o técnico tricolor no final do jogo com o Marítimo.