Estrela da Amadora com cinco particulares agendados na pré-época

Destaque para o teste com o Portimonense, do principal escalão.

O Estrela da Amadora tem agendados cinco encontros particulares de preparação para a temporada 2022/23 na II Liga, anunciados esta terça-feira pelo conjunto da Reboleira, com destaque para a partida com o primodivisionário Portimonense.

Os amadorenses defrontam o Trofense no sábado, no Estádio das Seixas, na Malveira, enquanto recebem, no Estádio José Gomes, o Mafra, no próximo dia 20 de julho, duas formações que serão adversárias da equipa amadorense no segundo escalão nacional.

Para o dia 23 de julho, estão agendados mais dois jogos particulares, frente a equipas da Liga 3, o primeiro de manhã, diante do Alverca, no complexo desportivo do clube ribatejano, seguindo-se a receção à União de Leiria, de tarde, no Estádio José Gomes.

A conclusão dos embates de pré-época está prevista acontecer em 30 de julho, diante do Portimonense, da I Liga, no centro de treinos dos primodivisionários, em Portimão.

O Estrela da Amadora estreia-se oficialmente na edição 2022/23 da II Liga de futebol com uma visita ao Feirense, no fim de semana de 6/7 de agosto, da primeira ronda.