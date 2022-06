Estrela da Amadora celebra acordo para uso do Estádio das Seixas, na Malveira

Este acordo surge numa fase de incerteza em relação ao futuro do Estádio José Gomes, recinto do Estrela da Amadora.

O Estrela da Amadora, da II Liga, celebrou um acordo com o Atlético da Malveira, da primeira divisão distrital de Lisboa, para utilização do Estádio das Seixas, anunciaram esta quarta-feira as duas formações.

"O CF Estrela da Amadora vem informar que celebrou hoje um acordo com o Atlético Clube da Malveira, válido para a época 2022/23 e com mais um ano de opção, que visa a cedência do Estádio das Seixas para realização de treinos da sua equipa principal, sub-23 e ainda jogos da Liga Revelação", informaram os "estrelistas", em comunicado.

O conjunto amadorense frisou também que "este acordo permitirá também a cedência de jogadores entre os clubes durante a vigência do acordo celebrado", que o emblema da Malveira, sexto classificado da divisão distrital, confirmou, através das redes sociais.

Este acordo surge numa fase de incerteza em relação ao futuro do Estádio José Gomes, recinto do Estrela da Amadora, cujo contrato de arrendamento termina no final deste mês de junho, seguindo para novo leilão, com o valor total assente nos 5,1 milhões de euros (ME), sendo que o estádio contempla o valor de 2,1 ME, enquanto o campo de treinos adjacente e o edifício do Bingo perfazem os restantes três ME da quantia total.

Em 18 de maio, o Atlético da Malveira emitiu um comunicado a confirmar a existência de um compromisso com a Belenenses SAD, despromovida à II Liga, para a cedência de instalações "conforme aprovado em assembleia do clube", assim como com a Câmara Municipal de Mafra e com a União de Freguesias de Malveira e S. Miguel de Alcainça.

Contudo, disse que "não corresponde à verdade a existência de qualquer compromisso de fusão entre Atlético Clube da Malveira e B-SAD [Belenenses SAD]", como chegou a ser veiculado pela imprensa portuguesa, assegurando ainda que "os associados terão conhecimento em assembleia do clube" de "tudo o que possa surgir" entre os clubes.

O Estrela da Amadora terminou a II Liga na 14.ª posição, com 37 pontos, enquanto a Belenenses SAD foi despromovida da elite ao terminar no 18.º e último posto, com 27. Já o Atlético da Malveira ocupa o sexto lugar da primeira divisão distrital lisboeta, com 53, sem hipóteses de subir ao Campeonato de Portugal, a apenas três jornadas do fim.