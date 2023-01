Estrela da Amadora ascende ao terceiro lugar da Liga SABSEG

Redação com Lusa

Após vencer o Nacional por 1-0.

O Estrela da Amadora ascendeu este domingo ao terceiro lugar da Liga SABSEG, ao vencer o Nacional por 1-0, aumentando para oito o número de jornadas consecutivas sem perder.

A formação de Amadora somou os três pontos na Madeira e subiu ao último lugar do pódio, em igualdade pontual com o Académico de Viseu (27), com um golo solitário de Ronaldo Tavares ao minuto quatro do encontro da 16.ª jornada.

Os madeirenses, que jogaram há quatro dias para a Taça de Portugal, surgiram no embate caseiro desprovidos do influente Danilovic, admoestado com um vermelho por acumulação na prova rainha.

Apesar de protagonizarem a primeira situação de perigo, num livre convertido por Witi ao minuto três, que passou a rasar a barra dos tricolores, acabaram por sofrer um golo madrugador pouco depois.

O Estrela da Amadora, que se apresentou sem Amir Feratovic, expulso no empate ante o Trofense (2-2) da última ronda, respondeu no minuto seguinte com João Reis, na esquerda, a cruzar para Ronaldo Tavares, que surgiu livre de marcação entre os defesas insulares e encostou para a vantagem.

Os alvinegros, que tinham apenas seis opções no banco de suplentes, tendo Zé Gomes e Marakis a contas com lesões, tiveram nos pés do inconformado Witi a oportunidade de resgatar a igualdade, não fosse uma estirada de Bruno Brígido afastar o perigo.

O domínio seguiu do lado dos visitantes que esbarraram em Clayton em duas ocasiões, tendo o defesa central impedido o adversário de dilatar a vantagem, ao cortar a bola em cima da linha.

A cinco minutos dos 90', Filipe Cândido repensou a tática e apostou numa linha de três centrais e o resultado foi imediato, com o Nacional a subir as linhas e a não permitir que o Estrela da Amadora saísse do seu meio campo.

Foram várias as oportunidades criadas pelos nacionalistas, muitas até festejadas na bancada, mas o guardião Bruno Brígido não facilitou e segurou não só as investidas, como os três pontos entre as luvas.

Os madeirenses, que na última ronda interromperam uma série de seis jogos sem perder para a II Liga diante do Farense (1-0), somaram a segunda derrota consecutiva, mantendo-se na 13.ª posição, com 16 pontos.