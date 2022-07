Estrela da Amadora anuncia mais uma contratação: a quarta desta sexta-feira

Redação com Lusa

O avançado cabo-verdiano Papalelé é a quarta contratação anunciada hoje pelo Estrela da Amadora, da II Liga portuguesa de futebol, que já totaliza nove reforços e 17 saídas confirmadas do plantel do clube da Reboleira.

Proveniente do Montalegre, da Liga 3, na qual apontou seis golos em 26 encontros, o futebolista, de 24 anos, juntou-se hoje às contratações dos defesas João Reis e Shinga e do avançado Gustavo Henrique, para além da renovação do português Miguel Lopes.

Papalelé é internacional por Cabo Verde, tendo feito dois tentos em três partidas pelos tubarões azuis, contando igualmente com passagens pelo Leixões e FC Porto B, onde teve a sua primeira experiência em solo nacional, depois de se estrear no Mindelense.

Liderados pelo treinador Sérgio Vieira - a escolha da SAD amadorense para o lugar que foi de Ricardo Chéu na última temporada -, o Estrela da Amadora irá iniciar os treinos no sábado, com uma sessão aberta aos adeptos, pelas 09:30, no Estádio José Gomes.