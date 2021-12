Estrela da Amadora: André Geraldes exige mudanças e Jorge Andrade com convite

O presidente da SAD tricolor mostra-se revoltado por ver o clube visado pelas piores razões e prepara alterações em dias de jogo.

Os incidentes do Estrela da Amadora-Benfica B ainda não foram esquecidos, na Reboleira. Nesse encontro, em que os tricolores perderam por 6-3 e terminaram com nove jogadores em campo, o emblema tricolor mostrou-se muito crítico em relação à atuação do árbitro Miguel Nogueira e um dos elementos da equipa arbitragem terá sido agredido, no corredor de acesso aos balneários.

As polémicas em torno destes incidentes já motivaram comunicados por parte do clube e também do Conselho de Arbitragem, mas as notícias que vieram público nos últimos dias não agradaram ao presidente da SAD do Estrela da Amadora, André Geraldes, que, apurou O JOGO, prepara mudanças na estrutura do futebol profissional e também na forma de organizar os jogos em casa. O dirigente considera que os erros de arbitragem na receção ao Benfica B estão a ser esquecidos por causa de eventuais erros na estrutura, ou seja, pelas alegadas agressões no final desse jogo.

Portanto, o líder da SAD tricolor prepara uma série de mudanças, e uma delas passa por apertar a segurança na zona de acesso aos balneários onde circulam os agentes desportivos. André Geraldes pretende também ver uma alteração na presença de determinadas pessoas afetas ao clube da Reboleira na zona técnica, bem como contratar figuras com responsabilidade que possam estar perto dos agentes desportivos em dias de jogos.

Depois dos incidentes de segunda-feira, o presidente da SAD já esteve reunido com os principais investidores, Francisco Lopo e Paulo Lopo, para debater estas situações e exigir mudanças para que o clube não volte a ser falado pelas piores razões.

Além da derrota caseira com o Benfica B, a equipa treinada por Ricardo Chéu perdeu dois jogadores importantes: o central André Duarte e o lateral-esquerdo Afonso Figueiredo foram expulsos e não jogam com o Nacional.

Jorge Andrade convidado

Jorge Andrade poderá vir a ser um dos elementos com responsabilidades e afetos ao futebol a integrar a estrutura da SAD do Estrela da Amadora. Ao que O JOGO apurou, o antigo internacional português foi convidado por André Geraldes para o cargo de consultor desportivo, uma posição que o colocaria no banco de suplentes em todos os jogos. Recorde-se que Jorge Andrade representou os tricolores enquanto jogador e é atualmente umas das personalidades da história do clube que integra o projeto embaixadores.