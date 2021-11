Estrela da Amadora: "Agressões a árbitro? Existe uma clara intenção de passar a vítima a agressor"

Clube da Liga SABSEG garante que defende "a integridade no futebol profissional e não profissional" e esclarece que "em momento algum, a posição é contra a instituição Benfica ou contra a classe de arbitragem".

O Estrela da Amadora reagiu esta segunda-feira ao comunicado do Conselho de Arbitragem sobre os incidentes ocorridos na segunda-feira, em jogo da Liga SABSEG envolto em grande polémica, frente ao Benfica, que os encarnados acabaram por vencer por 6-3.

O clube da II Liga garante que defende "a integridade no futebol profissional e não profissional", mas que "o CA não devia tomar uma posição sem ouvir ambas as partes". "Existe uma clara intenção de passar a vítima a agressor", escreve ainda o clube em longo comunicado.

O Estrela esclarece ainda que a sua posição não é contra "a instituição Benfica ou contra a classe de arbitragem" e volta a falar do sucedido.

"Existe uma tendência natural de desviar atenções do essencial. Não vimos no comunicado do CA que iria agir em conformidade pelo comportamento de um dos elementos da equipa de arbitragem a insultar os adeptos do CFEA como também não vimos no mesmo comunicado que iria averiguar os insultos constantes a muitos dos nossos jogadores e os avisos/ameaças que foram dirigidos ao banco com palavras impróprias por outro elemento dessa mesma equipa, todos estes factos sim, não só de cariz disciplinar mas também criminal. Por fim, também não vimos nenhum comentário sobre uma arbitragem que envergonha o país e que não defende aquilo que tem sido a cada vez melhor profissionalização dos árbitros no geral", pode ler-se.

Veja o comunicado na íntegra:

"Após o comunicado do Conselho de Arbitragem, o Estrela da Amadora sente a necessidade de vir esclarecer os seguintes pontos:

1. Defendemos a integridade no futebol profissional e não profissional e qualquer alegado ato de agressão deve ser punido. Estaremos na linha da frente para agir em alguma eventualidade nesse sentido.

O CA não devia tomar uma posição sem ouvir ambas as partes. A equipa de arbitragem foi sempre acompanhada pelas forças de segurança ali presentes e existe uma clara intenção de passar a vítima a agressor.

2. Em momento algum, a nossa posição é contra a instituição Benfica ou contra a classe de arbitragem que nos merecem o maior respeito mas sim contra a atuação desta equipa de arbitragem em concreto.

3. Existe uma tendência natural de desviar atenções do essencial. Não vimos no comunicado do CA que iria agir em conformidade pelo comportamento de um dos elementos da equipa de arbitragem a insultar os adeptos do CFEA como também não vimos no mesmo comunicado que iria averiguar os insultos constantes a muitos dos nossos jogadores e os avisos/ameaças que foram dirigidos ao banco com palavras impróprias por outro elemento dessa mesma equipa, todos estes factos sim, não só de cariz disciplinar mas também criminal.

4. Por fim, também não vimos nenhum comentário sobre uma arbitragem que envergonha o país e que não defende aquilo que tem sido a cada vez melhor profissionalização dos árbitros no geral.

É mais fácil acusar o Estrela da Amadora do que pedir desculpas pela péssima promoção do futebol.

Não é por punir os inocentes que vamos lá mas sim exigindo profissionalismo e isenção a todos, inclusive nos julgamentos que vêm fazer em praça pública sem ouvir todo os intervenientes.

E por fim, reiterando as palavras do comunicado do CA:

"O que se passou esta segunda-feira numa competição profissional envergonha e merece a célere e total punição dos responsáveis." "Casos como o desta segunda-feira não podem repetir-se".

Decidimos para já não utilizar as imagens da saga de insultos para os adeptos, para os jogadores e para o banco de suplentes por respeito a todos os defensores do civismo no desporto, assim como, outras situações que ensombram o futebol português e que extrapolam o jogo de ontem.

Não podemos permitir que os nossos adeptos sejam insultados, que o nosso treinador saia em lágrimas pelo que aconteceu, que um balneário esteja destruído e em lágrimas no final do jogo, que os nossos profissionais tenham assistido a uma calamidade mundial e que as famílias de todos estes elementos sofram as consequências do trabalho de uma equipa de 4 pessoas que serviria para defender o futebol e não transformá-lo neste triste espectáculo.

Não deixa de ser estranho que tal tenha acontecido na semana seguinte a termos sido recebidos pelo CA e onde nos foi prometido uma maior atenção e isenção.

NÃO À VIOLÊNCIA NO DESPORTO E RESPEITO PELA INTEGRIDADE E PELA VERDADE DESPORTIVA."