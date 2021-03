Estoril vence Varzim pela margem mínima e cimenta liderança da Liga SABSEG

Canarinhos receberam e venceram os poveiros, por 1-0.

Um grande golo de Yakubu Aziz permitiu este domingo ao Estoril somar um triunfo (1-0) difícil sobre o Varzim, em jogo da 24.ª jornada da II Liga, e reforçar a liderança da competição.

Foi um momento de inspiração precoce do avançado ganês, de 22 anos, a decidir o rumo do encontro logo aos oito minutos, no Estádio António Coimbra da Mota.

Numa arrancada solitária pelo flanco esquerdo, Yakubu Aziz ultrapassou a marcação da defesa poveira e rumou até à área para um remate cruzado e colocado, numa invenção pessoal coroada de glória que selou o 1-0 no primeiro remate à baliza.

A vitória reforçou a liderança do Estoril, com 53 pontos, mais sete do que o Feirense, segundo, que apenas entra em campo na segunda-feira, na visita ao reduto do Mafra, e oito face à Académica, terceira, derrotada em casa pelo Vizela.

Já o Varzim, mantém o 17.º e penúltimo posto, com 18 pontos, abaixo da linha de água, mas com futebol suficiente para legitimar a sua esperança na permanência na II Liga.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril Praia - Varzim, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Yakubu Aziz, 08 minutos.

Equipas:

- Estoril: Daniel Figueira, João Diogo, Hugo Gomes, Hugo Basto (Valente, 78), Joãozinho, João Gamboa, Crespo (Rosier, 56), Zé Valente (André Franco, 56), Vidigal (Murilo, 78), Bruno Lourenço e Yakubu Aziz (André Clóvis, 70).

(Suplentes: Thiago, Carles Soria, Valente, Lazare Amani, André Franco, Rosier, Murilo e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, Michael Douglas, Nelson Agra, Cerveira, Rui Moreira (André Vieira, 67), André Leão, Fatai (Lessinho, 79), Ahmed (Irobiso, 89), Agdon (George Ofosu, 79) e Patrick (Nuno Valente, 89).

(Suplentes: Isma, Lessinho, André Vieira, Yusuf, George Ofosu, Pinheiro, Irobiso, Nuno Valente e Rui Coentrão).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Crespo (15), Hugo Gomes (59), Vidigal (68), João Gamboa (77) e André Leão (85).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.