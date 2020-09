Estoril vence Académico de Viseu e cola-se aos lugares cimeiros

Estoril foi a Viseu vencer por 2-0 no encerramento da terceira jornada.

O Estoril venceu o Académico por 2-0, em Viseu, no jogo de fecho da terceira jornada da II Liga, com golos ainda na primeira parte, marcados por Hugo Basto (13) e Yakubu (24).

Regresso às vitórias do Estoril Praia, a segunda em três jogos, depois de na jornada passada ter perdido na deslocação a Coimbra (1-0) frente à Académica, enquanto os viseenses continuam sem pontos.

Entrou melhor o Estoril que chegou ao golo logo aos 13 minutos, com Hugo Basto, na sequência de um canto curto, a aparecer solto na área e a desviar sem hipóteses para Ricardo Janota.

A resposta do Académico de Viseu praticamente não existiu, com um futebol lento e previsível, incapaz de criar problemas aos canarinhos, que aos 23 minutos só não dilataram a vantagem porque Janota, com uma grande defesa, evitou o golo de Crespo que apareceu na pequena área a responder a um cruzamento de Rosier.

Mas o 2-0 chegou no minuto seguinte, com Yakubu a finalizar para a baliza deserta depois de Janota ainda ter defendido um primeiro remate de João Diogo.

A perder por 2-0, Sérgio Bóris mexeu na equipa, com a troca de Bruno Loureiro por Yuri Araújo, mas foi o Estoril que voltou a estar perto do golo com Yakubu a rematar, sem oposição, com a bola a sair muito perto do poste.

O segundo tempo arrancou com uma reação viseense, que passou a jogar mais tempo no meio campo adversário, mas a posse de bola não se traduziu em oportunidades claras de golo e o Estoril, em rápidas transições, manteve a defesa viseense sempre em alerta.

Aos 54, na sequência de um canto, Crespo proporcionou a Janota mais uma defesa difícil. O duelo repetiu-se aos 65, com Crespo a isolar-se, mas o guarda-redes do Académico de Viseu voltou a levar a melhor.

Com o triunfo o Estoril entrou para o lote de equipas que repartem o segundo lugar - Benfica B, Feirense e Vizela -, todas com seis pontos, enquanto o Académico de Viseu se mantém na cauda da tabela, sem qualquer ponto, mas com uma partida em atraso, frente à Académica de Coimbra, agendada para dia 8 de outubro pelas 15:00.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Académico de Viseu - Estoril Praia, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcador:

0-1, Hugo Basto, 13 minutos.

0-2, Yakubu, 24.

Equipas:

- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Joel (Tiago Mesquita, 46), João Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira, Diogo Santos (Zimbabwe, 76), Bruno Loureiro (Yuri Araújo, 35), Luisinho, Bruninho (João Vasco, 73) e Carter.

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Elísio Pais, Yuri Araújo, Sena Yang, João Vasco, Filipe, Tiago Mesquita e Zimbabwe).

Treinador: Sérgio Boris.

- Estoril Praia: Dani Figueira, João Diogo, Hugo Gomes, Hugo Basto, Joãozinho, Rosier (Cícero, 72), Gamboa (Vital, 83), Crespo, Zé Valente (Paulinho, 72), Vidigal (André Clóvis, 59) e Yakubu (Chiquinho, 83).

(Suplentes: Thiago, Vital, Cícero, Chiquinho, Empis, Carles Soria, Valente, Paulinho e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruninho (11), Pica (18), Bruno Loureiro (27), Carter (34), João Diogo (44), Gamboa (66), Dani Figueira (78), Paulinho (80) e Yuri Araújo (90+2).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.