Estoril Praia dá a camisola em nome de campanha contra a violência no desporto

O Estoril Praia associou-se hoje à campanha "Violência Zero", após um desafio lançado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), ao ceder o espaço na camisola habitualmente reservado para o patrocinador para a promoção do respeito e fair-play.

"O desporto não é alheio aos desafios que existem na sociedade, sendo por vezes palco de intolerância ou de outras expressões de violência", afirmou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que vincou que "é preciso fazer mais, nomeadamente no que respeita ao capítulo da sensibilização das pessoas".

A iniciativa visível no jogo desta noite entre o Estoril Praia e o Feirense, para a sexta jornada da II Liga, no Estádio António Coimbra da Mota, surgiu na sequência de diferentes mensagens de sensibilização promovidas pelo clube da Linha no seu equipamento ao longo desta época.

Presentes no estádio estiveram também o líder do IPDJ, Vítor Pataco, e o presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Rodrigo Cavaleiro.

Em declarações citadas no site oficial do Estoril, João Paulo Rebelo agradeceu a adesão do clube "estorilista" a esta campanha - que tem como lema "há momentos no desporto que marcam para sempre... não deixe que a violência seja um deles" -, apelou a outros emblemas para adotarem o mesmo comportamento e lembrou que o Estado tem a responsabilidade de travar fenómenos como a intolerância e a violência.

"Considerando a importância e o impacto que o futebol tem na nossa sociedade, é fundamental, e uma responsabilidade de todos, saber aproveitar a sua visibilidade para promover os verdadeiros valores do desporto", disse o governante, secundado pelo presidente da SAD do Estoril, Jeffrey Saunders: "O futebol, pela visibilidade que tem em Portugal, tem a obrigação de dar o exemplo a todos os seus adeptos, em particular os mais jovens".