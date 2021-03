Estoril leiloa camisolas autografadas para ajudar profissionais de saúde

Receitas revertem na íntegra para o apoio à compra de equipamentos de proteção individual.

O Estoril arrancou esta quarta-feira com o leilão de três camisolas do equipamento alternativo do futebol, com as receitas a reverterem na íntegra para o apoio à compra de equipamentos de proteção individual (EPI) para os profissionais de saúde.

Segundo uma nota publicada no site oficial do líder da II SABSEG, uma camisola estará autografada pelos jogadores do plantel principal, outra pelo plantel sub-23 e a restante pelo "youtuber" Wuant.

O leilão vai decorrer até 14 de março no site leilaojusto.com e os EPI adquiridos vão ser entregues à Cruz Vermelha da Costa do Estoril para ajudar os profissionais que estão na "linha da frente" do combate à pandemia de covid-19.

"É inquestionável o impacto que esta pandemia provocou na nossa comunidade. Temos a obrigação de encontrar formas de contribuir para tentar minimizar os danos causados. Neste sentido, depois de apelos fortes para o uso da máscara, nomeadamente através do nosso equipamento de jogo, juntamo-nos agora à Cruz Vermelha da Costa do Estoril para apoiar os profissionais de saúde", afirmou o diretor geral da SAD estorilista, Guilherme Muller.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.430 pessoas dos 806.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.