Estoril e Feirense empatam: seis golos, dez amarelos e dois vermelhos

O Estoril deixou o Mafra fugir isolado no primeiro lugar da II Liga, ao ceder um empate (3-3) na receção ao Feirense, num jogo da sexta jornada marcado pelos nervos e pelos muitos cartões.

Se a chuva forte foi o primeiro grande destaque da noite no Estádio António Coimbra da Mota, o protagonismo passou de seguida para a guerra de nervos entre estorilistas e fogaceiros, que apanhou o árbitro Fábio Melo no meio e redundou num total de 12 cartões (10 amarelos e dois vermelhos), seis golos e duas grandes penalidades.

O Feirense entrou melhor e mais pressionante na partida, mas foi o Estoril quem marcou primeiro, aos 20 minutos, quando Yakubu Aziz fez uma recarga certeira à grande penalidade que ele próprio falhou, depois de o árbitro ter assinalado uma falta do guardião Bruno Brígido sobre Harramiz. A reação foi imediata e chegou também num penálti, com Fábio Espinho a converter com sucesso o castigo assinalado por uma falta de Crespo sobre Feliz.

A tensão cresceu e deu azo a muitas faltas e outros tantos protestos, com o Estoril a acabar por ficar reduzido a 10 jogadores com a expulsão de Zé Valente aos 45, mas foi ainda antes do intervalo que voltou a colocar-se na frente do marcador, com um belo cabeceamento de Hugo Basto.

Uma vez mais, o Feirense reagiu bem e igualou à passagem dos 56 minutos, num chapéu de João Tavares, após um alívio defeituoso do guarda-redes Dani Figueira.

O Estoril respondeu de imediato e Harramiz assinou o 3-2 apenas três minutos depois, ao fugir com sucesso aos defesas e guardião fogaceiro para rematar para a baliza deserta. Então, a agressividade tornou-se ainda mais vincada no encontro e Ruca viu o vermelho direto já na reta final.

Contudo, foi mesmo sem superioridade numérica que o Feirense resgatou novo empate e conseguiu o 3-3 nos "descontos" com o golo de Marcus.

Com este resultado, o Estoril Praia passa a somar 13 pontos, menos dois do que o líder Mafra (15), enquanto o Feirense igualou Desportivo de Chaves e Académica no terceiro lugar, com as três equipas a somarem 11 pontos ao fim de seis jornadas na II Liga.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril Praia - Feirense, 3-3.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Yakubu Aziz, 20 minutos (grande penalidade).

1-1, Fábio Espinho, 24 (grande penalidade)

2-1, Hugo Basto, 45+4.

2-2, João Tavares, 56.

3-2, Harramiz, 59.

3-3, Marcus, 90+4.

Equipas:

- Estoril Praia: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa, Crespo, Zé Valente, Harramiz (André Clóvis, 90+5), Vidigal (André Franco, 90) e Yakubu Aziz (Bruno Lourenço, 81).

(Suplentes: Thiago, João Diogo, Cícero, Chiquinho, Empis, Bruno Lourenço, Valente, André Franco e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Feirense: Bruno Brígido, Tiago Almeida (João Tavares, 46), Gui Ramos, Pedro Monteiro, Ruca, Latyr (Marcus, 71), Washington (Diga, 46) (João Victor, 70), Edson Farias, Fábio Espinho (Mica, 75), Feliz e Fabrício.

(Suplentes: Igor Rodrigues, Diga, Sérgio Silva, João Tavares, Mica, Manu, João Victor e Marcus).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Washington (23), Harramiz (32), Ruca (35), Zé Valente (38 e 45), Tiago Almeida (41), Hugo Basto (45+3), Pedro Monteiro (47), João Diogo (82) e Mica (88). Cartão vermelho para Zé Valente (45) e Ruca (82).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.