Estoril apresenta-se com prudência nos objetivos devido à pandemia

O Estoril apresentou esta terça-feira o plantel e os equipamentos para a nova época, numa cerimónia marcada pela prudência nos objetivos do treinador Bruno Pinheiro para a II Liga, devido à imprevisibilidade criada pela pandemia covid-19.

"Há coisas que não se podem controlar. Mais do que nunca, falar em subidas num contexto de pandemia será um absurdo. Imagine o plantel com casos de covid-19 e serem retirados os jogadores. Esta liga é totalmente atípica. Aquilo que as pessoas têm de fazer é apresentarem-se todas as semanas para serem competitivas e ganhar os jogos. Depois, há fatores que não se controlam, como a pandemia", afirmou aos jornalistas o técnico estorilista.

Sem querer revelar o que lhe foi pedido pela direção, Bruno Pinheiro sublinhou que as restrições impostas no trabalho e no calendário pela pandemia do novo coronavírus "é um constrangimento extra". Já sobre o plantel, o treinador enalteceu os "indicadores positivos" e vincou que os jogadores têm "qualidade" e dão "garantias" para a nova época.

O defesa Toti Gomes alinhou pela mesma visão prudente manifestada pelo novo treinador do Estoril para a nova temporada e evitou falar no objetivo de uma eventual subida à primeira divisão. "Não vamos estar a pensar nos objetivos. Temos um bom plantel e vamos pensar jogo a jogo, no fim é que se fazem as contas. Estamos a construir um plantel forte", resumiu.

Por sua vez, o capitão Joãozinho, que se tem empenhado no processo de integração dos reforços no plantel do clube da 'Linha", realçou os "dias muito bons" de preparação, mas lamentou as mudanças ditadas pela pandemia, que estendem esta pré-época e adensam um sentimento de "ansiedade" ainda maior para a estreia.

"Já vamos com sete semanas de trabalho, uma coisa atípica, porque já deveríamos estar a iniciar a época num ano normal. Agora, estamos a aprender ideias novas, com um treinador que gosta de privilegiar a posse de bola e uma base de um futebol positivo. Temos tido treinos com exercícios diferentes, o que estimula um jogador", considerou.

Num evento realizado na praça central do Mercado da Vila de Cascais, com respeito pelo distanciamento social através do espaço entre cadeiras para a assistência, sobressaíram, além da apresentação dos jogadores, os novos equipamentos dos canarinhos, entre o tradicional azul e amarelo do equipamento principal e o branco e o azul claro do "alternativo", que serve, segundo o presidente do clube, Alexandre Faria, para homenagear os profissionais de saúde.

"A camisola alternativa representa, mais uma vez, uma homenagem a uma parte da sociedade que nesta pandemia foi decisiva. Será dedicada aos profissionais de saúde, aos que estiveram na linha da frente, e deve trazer-nos uma responsabilidade acrescida", frisou o líder estorilista, descrevendo este dia como "mais um momento importante na história" do Estoril.