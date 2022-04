"Estes são os rostos da descida": a mensagem da claque da Académica

Claque do clube academista deixou uma publicação nas redes sociais e apontou culpados para a descida de divisão à Liga 3

A Académica viveu no passado sábado um dos dias mais tristes da sua história, com a descida de divisão à Liga 3. A claque Mancha Negra pronunciou-se e apontou culpados para o triste desfecho de 2021/2022, com críticas a todas as áreas do clube.

O grupo de adeptos utilizou as redes sociais e publicou uma imagem com jogadores, dirigentes, treinadores e demais elementos da estrutura de futebol, garantindo que não vão esquecer os rostos daqueles que, segundo os próprios, levaram o clube à descida de divisão.

Eis a publicação, na íntegra:

"Os últimos dias não têm sido fáceis para todos aqueles se sentem e vivem A Académica. Ao final de 88 anos a competir nos dois principais escalões a nossa instituição foi matematicamente despromovida à Liga 3.

A Mancha Negra, como não poderia deixar de ser está também ela enlutada com este facto. Ao longo dos nossos 37 anos de existência vivenciámos momentos altos e momentos baixos, mas este será por ventura, o momento mais negro tanto da existência do clube como da claque.

Nunca virámos nem vamos virar a cara à luta. A MN estará sempre presente a cumprir o seu papel, quer nos jogos que faltam até ao fim deste campeonato como nas épocas que se avizinham. Somos irredutíveis, presentes e fiéis aos nossos ideais e jamais vamos virar as as costas ao símbolo.

Não obstante tudo isso, a Mancha Negra manifesta o seu repúdio e total desagrado com os acontecimentos da presente época que levaram a este cenário desastroso. A Mancha Negra não esquece, não perdoa.

Por fim, independentemente do número de listas, dos candidatos, ou até das condições climatéricas, apelamos a todos os associados da AAC/OAF em condições de o fazer, que participem no ato eleitoral de dia 15 de Maio. Só votando e participando ativamente na vida do clube seremos mais fortes, mais capazes e mais coesos. Este apelo não tem cor partidária. É feito por quem luta diariamente pelas nossas cores, o preto ou o branco !

Não vos esqueceremos, não vos perdoaremos!

"Se jogasse no céu... "