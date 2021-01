Estava sem clube, mas agora é anunciado como reforço do Arouca

Pité assinou por uma temporada e meia.

O Arouca anunciou a contratação de Pité por um ano e meio, jogador que chega ao sétimo classificado da II Liga meio ano depois de ter cumprido o contrato que o ligava ao Tondela.

O médio ofensivo de 26 anos, formado no FC Porto, passou os últimos quatro anos no emblema beirão - o primeiro por empréstimo dos dragões -, somando várias aparições no principal escalão português e integrando a seleção nacional que participou nos Jogos Olímpicos de 2016, tendo saído no final da época passada.

Depois de metade da época sem clube, Pité torna-se na segunda investida da formação orientada por Armando Evangelista no mercado de inverno, depois de há pouco mais de um mês ter chegado a acordo com Arsénio, também com experiência na I Liga.