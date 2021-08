Estádio de São Luís, casa do Farense, interditado pela Liga

Assim sendo, o próximo encontro do Farense, agendado para o dia 19 de setembro, frente ao Benfica B, deverá ter o Estádio Algarve como palco.

O Estádio de São Luís, casa do Farense, foi interditado esta segunda-feira pela Liga a jogos e treinos após ter recebido a segunda nota negativa

"Em conformidade com o estabelecido no Manual de Licenciamento das Competições para a época 2021-22, o SC Farense foi hoje notificado da interdição preventiva do seu relvado para qualquer tipo de utilização - incluindo realização de treinos e jogos oficiais - depois do mesmo ter sido pontuado com a segunda nota negativa consecutiva, após o jogo com o CD Feirense, tal como já havia acontecido depois do desafio com o Rio Ave FC, a 15 de agosto", revelou a Liga Portugal.

Assim sendo, o próximo encontro do Farense, agendado para o dia 19 de setembro, frente ao Benfica B, deverá ter o Estádio Algarve como palco.