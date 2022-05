Situação ocorreu na quinta-feira, tendo a dívida sido liquidada no mesmo dia.

O Estádio Cidade de Coimbra ficou na quinta-feira sem luz durante várias horas, devido ao corte de energia por falta de pagamento da Académica, avançou o "Diário de Coimbra".

De acordo com as mesmas informações a dívi­da "viria a ser liquidada a meio da tarde por parte da Direção, sendo que a luz foi ligada apenas à noite", afetando até então "além do próprio estádio, as zonas de restauração, escritórios de advogados e lojas, entre outros". Escaparam apenas "os espaços que têm contador próprio", escreveu ainda o "Diário de Coimbra.

De recordar que a Académica viu confirmada a descida à terceira divisão do futebol português, algo histórico em 134 anos de existência, a 16 de abril, quando empatou com o Penafiel, 1-1, na 30ª jornada da Liga SABSEG.