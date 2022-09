O Feirense venceu hoje a Oliveirense por 3-2, depois de recuperar de uma desvantagem de dois golos, no jogo da sétima jornada da II Liga. No Estádio Marcolino de Castro, a Oliveirense esteve na frente do marcador com os golos de Michel Lima (17) e Duarte (58), mas a equipa da casa acabou por chegar ao empate por João Paulo (65) e Oche (78), consumando a reviravolta com um golo de João Paredes já em período de compensação (90+4).